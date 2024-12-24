Демограф призвал учиться повышению рождаемости у Казахстана

Примеров демографического перелома в сторону роста в мире не так много, но они есть. В частности, следует обратить внимание на Казахстан. Об этом в интервью ЕАН сообщил руководитель отдела геоурбанистики и пространственной демографии Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Вадим Безвербный.

Эксперт напомнил, что Казахстан с уровня рождаемости 1,8 в конце 90-х вышел на показатель «три ребенка на женщину» в последние годы. По его словам, в стране проводится эффективная демографическая политика, включая выгодные ипотечные программы, дифференцированную систему пособий и т.д.

«Нужно сказать, что результативная демографическая политика стоит дорого. Это мы видим на примере Франции, Швеции. Там, где есть результаты, примерно 5% от ВВП и больше направляется на пособия, меры поддержки, развитие инфраструктуры для семей с детьми», — отметил Безвербный.

Он подчеркнул, что России необходим дифференцированный подход, при котором одного материнского капитала уже не достаточно. Необходимы изменения, в том числе, в жилищной политике.

Семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина до этого говорила, что предсказуемость жизни и стабильность нужны для повышения рождаемости в России.

По ее словам, тревожные события, которые возникают раз в несколько лет, могут повышать беспокойство населения, из-за чего они перестают заниматься продолжением населения.

Эксперт подчеркнула, что появление уверенности в завтрашнем дне снизит тревогу и может стать основой для улучшения демографической ситуации.

Ранее Путин обозначил условие для прироста населения России.