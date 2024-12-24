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В Туле пенсионерка поверила мошенникам и устроила фейерверк в отделении банка

В Туле пенсионерка подожгла фейерверк в отделении банка

В Туле 66-летнюю пенсионерку задержали за запуск фейерверков в отделении банка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в здании на Красноармейском проспекте. По данным правоохранителей, местная жительница вошла в помещение и подожгла пиротехнику. На кадрах с места видно, как находившиеся в отделении клиенты прятались за мебелью или пытались убежать.

«В результате инцидента сотрудники и клиенты банка не пострадали», – сообщается в публикации.

Пенсионерку задержали. По ее словам, к такому поступку ее подтолкнули мошенники. Ранее аферисты выманили у женщины более 1,5 миллиона рублей.

Позже они связались с пострадавшей под видом полицейский и предложили поучаствовать в спецоперации по задержанию сотрудников банка, якобы из-за которых пенсионерка потеряла деньги.

На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как и многие россияне, женщина стала жертвой мошенников. В документальном фильме «На крючке», доступном на платформе Okko, авторы раскрыли секреты их манипуляций и объяснили, как их распознать.

Ранее в Петербурге задержали пенсионера, готовившего по указу аферистов поджог полиции.

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