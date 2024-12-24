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В Волгограде неизвестные запустили салют в отделении банка

МЧС: неизвестные запустили залповый салют в отделении банка в Волгограде
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Pexels

В Волгограде неизвестные запустили, предположительно, залповый салют в отделении банка. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по Волгоградской области.

По ее информации, пожарно-спасательные подразделения выехали на вызов из-за срабатывания сигнализации.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что неизвестный запустил, предположительно, залповый салют без последующего возгорания», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

24 декабря сообщалось, что в торговом центре «Слава», расположенном в подмосковном городе Серпухове, произошло задымление внутри МФЦ из-за взрыва фейерверка. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Из комплекса эвакуировали посетителей. По данным очевидцев, пожилая женщина запустила салют внутри торгового центра. По предварительным данным, пенсионерка действовала по указаниям мошенников.

Ранее учительница английского языка из Владимирской области попыталась поджечь отделение полиции из-за действий украинских телефонных мошенников.

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