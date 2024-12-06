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Врач развеяла популярные мифы о простуде

Врач Провоторова: переохлаждение не может привести к развитию ОРВИ

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Мнение о том, что переохлаждение может стать причиной развития ОРВИ, является мифом. Об этом kp.ru рассказала врач-инфекционист, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Она напомнила, что основной причиной респираторных инфекций являются вирусы или бактерии. Однако она уточнила, что переохлаждение может способствовать снижению иммунной защиты организма. Врач также опровергла эффективность лечения ОРВИ с помощью горчичников, чеснока и других народных средств.

По ее словам, заболевшим людям не стоит идти на работу, даже если у них появились только легкие симптомы простуды.

«Безусловно, с проявлениями простуды стоит обратиться к врачу, поскольку только врач при осмотре может принять решение о вашем состоянии и дать конкретные, подходящие вам рекомендации. От посещения общественных мест стоит отказаться не только потому, что вы сами вносите свой вклад в распространение вирусов, но и можете дополнительно подцепить какие-то новые инфекции», — подчеркнула Провоторова.

3 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России увеличилась на 5%, COVID-19 — на 7,4%. По данным пресс-службы, зарегистрировано 769,5 тыс. случаев заражения. Превышение средних показателей зафиксировано в 45 регионах страны.

Ранее врач объяснила, стоит ли «тренировать» иммунитет легкими болезнями.

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