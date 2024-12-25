В МИД РФ прокомментировали авиакатастрофу в Казахстане

Захарова: дипломаты РФ командированы в Актау для организации помощи россиянам

Российские дипломаты командированы в Актау для оказания помощи россиянам, пострадавшим при крушении самолета «Азербайджанских авиалиний». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Наши дипломаты уже командированы в Актау, в том числе для уточнения информации и организации помощи выжившим соотечественникам», — поделилась Захарова.

Она также выразила соболезнования всем пострадавшим при крушении самолета в аэропорту Актау.

До этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что крушение самолета Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines) в казахстанском Актау стало трагедией международного масштаба.

Пассажирский самолет Embraer, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау утром 25 декабря. По данным МЧС Казахстана, на борту воздушного судна находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 32 человека, среди них есть 10 россиян.

Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом стало известно, что на борту воздушного судна до падения взорвался газовый баллон.

Ранее Baza опубликовала список с именами пассажиров разбившегося в Актау самолета.