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В Дагестане няня украла из дома клиентки ювелирные украшения на 900 тысяч рублей

Няня из Махачкалы обворовала свою клиентку на 900 тысяч рублей
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Shutterstock

В Махачкале няня украла у клиентки драгоценности на сотни тысяч рублей, сообщает «Сапа».

Женщина обворовала мать одного из своих подопечных и вынесла из квартиры на проспекте Гамидова золотые украшения. Пострадавшая оценила ущерб в 900 тыс. рублей.

Впоследствии похищенные драгоценности обнаружили у няни и изъяли. По данным источников Telegram-канала, подозреваемую — 38-летнюю местную жительницу — уже задержали. Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере. Задержанная признала свою вину.

До этого 19-летний юноша из Якутска украл у матери друга золотую цепочку и подарил сестре. Затем похищенную драгоценность нашли у девушки и изъяли. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянка украла у знакомого почти миллион рублей и устроила себе праздник.

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