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Илью Яшина объявили в федеральный розыск

МВД РФ объявило в федеральный розыск Илью Яшина
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Виталий Белоусов/РИА Новости

МВД РФ объявило в федеральный розыск бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина (признан в РФ иностранным агентом) по уголовной статье. Информация об этом опубликована в базе данных ведомства.

«Яшин Илья Валерьевич. Разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении министерства.

В базе не указано, по какой именно статье ведется розыск.

Россия освободила Яшина в рамках крупнейшего обмена заключенными с Западом, который состоялся 1 августа в Анкаре. Всего в обмене участвовали 26 человек, ранее находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии.

Один из освобожденных, публицист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом), ранее приговоренный в России к 25 годам лишения свободы в колонии по делам о государственной измене и фейках о ВС РФ, на пресс-конференции в Германии после обмена заявил, что он и Яшин отказались писать прошения о помиловании.

На этой же пресс-конференции сам Яшин заявил, что рассматривает произошедшее как незаконное выдворение из страны. Он сообщил, что написал письменное заявление на имя начальника колонии о том, что «Конституция запрещает высылку из РФ ее граждан без их согласия».

Ранее в Кремле прокомментировали планы релокантов провести демонстрацию в Берлине.

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