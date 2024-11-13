В Кремле прокомментировали планы релокантов провести демонстрацию в Берлине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы Юлии Навальной, Ильи Яшина (признан в РФ иностранным агентом) и Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом) провести демонстрацию в Берлине с призывами к выводу российских войск с территории Украины.

Отвечая на вопрос журналистов, представитель Кремля отметил, что перечисленные люди «чудовищно и окончательно оторваны от своей страны».

«Они не имеют отношения к своей стране, и страна не имеет отношения к ним. Поэтому любое их мнение какого-либо интереса здесь вызывать не будет», — сказал Песков.

В начале ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не откажется от требования полного вывода российских войск с украинской территории. В то же время глава МИД Турции Хакан Фидан подчеркнул, что урегулирование конфликта невозможно без соблюдения территориальной целостности Украины. В России на это ответили, что условия Киева «не имеют ничего общего с реальностью».

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Ранее стало известно о планах по новому обмену заключенными между Россией и США.