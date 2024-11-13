Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

В Кремле прокомментировали планы релокантов провести демонстрацию в Берлине

Песков счел мнения релокантов о демонстрации в Берлине неинтересными в России

close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы Юлии Навальной, Ильи Яшина (признан в РФ иностранным агентом) и Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом) провести демонстрацию в Берлине с призывами к выводу российских войск с территории Украины.

Отвечая на вопрос журналистов, представитель Кремля отметил, что перечисленные люди «чудовищно и окончательно оторваны от своей страны».

«Они не имеют отношения к своей стране, и страна не имеет отношения к ним. Поэтому любое их мнение какого-либо интереса здесь вызывать не будет», — сказал Песков.

В начале ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не откажется от требования полного вывода российских войск с украинской территории. В то же время глава МИД Турции Хакан Фидан подчеркнул, что урегулирование конфликта невозможно без соблюдения территориальной целостности Украины. В России на это ответили, что условия Киева «не имеют ничего общего с реальностью».

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о планах по новому обмену заключенными между Россией и США.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами