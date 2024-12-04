В Приморском крае вертолет с пассажирами на борту совершил жесткую посадку

Вертолет, на борту которого находились три пассажира, совершил жесткую посадку в Приморском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Из заявления следует, что инцидент произошел 1 декабря около 19:40 по местному времени (12:40 мск). Легкий вертолет Robinson жестко приземлился в районе посадочной площадки в городе Артеме, расположенном на расстоянии 38 км от центра Владивостока.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Судно имеет повреждения», — рассказали в надзорном органе.

Там добавили, что после случившегося сотрудники транспортной прокуратуры начали проверку. Им предстоит установить, исполняли ли члены экипажа должностные обязанности в соответствии с законодательством о безопасности полетов. Кроме того, специалисты намерены дать оценку соблюдению обязательных требований при подготовке воздушного судна к вылету и действиям его владельца при оповещении уполномоченных органов об инциденте.

В Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ уточняется, что во время жесткой посадки Robinson получил повреждения несущего и рулевого винтов. Также у вертолета выявили повреждения шасси и хвостовой балки.

Ранее в Оренбургской области у находившегося в небе самолета оторвалась дверь.