Врач рассказала, полезно ли пить стакан воды натощак

Утверждение о том, что стакан воды с утра натощак может улучшить пищеварение, очень популярно. Однако на самом деле он не только никак не сказывается на пищеварении, но и может его затруднить. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алия Усеева.

Идея о том, что утренний стакан воды служит катализатором для активизации пищеварительных процессов, имеет свои корни в древних традициях очищения организма.

«Функция пищеварения не ограничивается только простым потреблением жидкости. Она запускается с поступлением пищи в желудок, что вызывает выработку слюны и пищеварительных ферментов. На самом деле, стакан воды сам по себе не способен существенно повлиять на этот процесс. Лично я замечала, что некоторые пациенты, стремясь следовать этой рекомендации, иногда испытывают дискомфорт или тяжесть в животе. Избыточное употребление воды перед завтраком может даже затруднить пищеварение», – рассказала врач.

По ее словам, чтобы облегчить пищеварение, нужно пить жидкость во время еды, а не перед ней.

«У каждого человека свои особенности, и это важно учитывать. Например, для людей с гастроэзофагеальным рефлюксом может быть полезнее ограничивать жидкость во время питания для предотвращения неприятных ощущений. С другой стороны, есть и положительные моменты. Многие пациенты сообщали мне, что утренний стакан воды помогает им чувствовать себя более бодро, улучшает общее самочувствие», — отметила доктор.

Среди других плюсов можно выделить то, что употребление жидкости рано утром способствует увлажнению организма и улучшает работу почек, а также может ускорить выведение токсинов.

«Таким образом, натощак выпитый стакан воды не является универсальным средством для улучшения пищеварительных процессов, но может стать приятной утренней привычкой, позитивно влияющей на самочувствие. Важно слушать свое тело и ориентироваться на его требования», – заключила Усеева.

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