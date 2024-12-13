Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач предупредил об опасности чаепития натощак

Врач Белоусов: чай опасно пить натощак

close
Ekaterina Poltoracnienko/Shutterstock/FOTODOM

Черные и зеленые чаи, особенно крепкие, могут раздражать слизистую оболочку желудка, поэтому не стоит пить их натощак. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Чай, в частности, содержащий кофеин, может также стимулировать выделение кислоты, что нежелательно для чувствительных желудков. Рекомендуется выпивать чай после еды, чтобы минимизировать риск возникновения негативных реакций со стороны пищеварительной системы», — сказал специалист.

Он посоветовал проявлять особую осторожность с чаями для похудения и очищения, поскольку в их составе встречаются травы или экстракты, агрессивные для желудка.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого рассказала, какой завтрак опасен для пожилых.

По ее словам, людям старше 60 лет не стоит завтракать продуктами с большим количеством сахара, потому что в этом возрасте они часто сталкиваются с преддиабетическим состоянием, инсулинорезистентностью или диабетом.

Ранее россиянам объяснили, какие напитки помогут быстрее справиться с простудой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами