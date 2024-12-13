Врач предупредил об опасности чаепития натощак

Черные и зеленые чаи, особенно крепкие, могут раздражать слизистую оболочку желудка, поэтому не стоит пить их натощак. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Чай, в частности, содержащий кофеин, может также стимулировать выделение кислоты, что нежелательно для чувствительных желудков. Рекомендуется выпивать чай после еды, чтобы минимизировать риск возникновения негативных реакций со стороны пищеварительной системы», — сказал специалист.

Он посоветовал проявлять особую осторожность с чаями для похудения и очищения, поскольку в их составе встречаются травы или экстракты, агрессивные для желудка.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого рассказала, какой завтрак опасен для пожилых.

По ее словам, людям старше 60 лет не стоит завтракать продуктами с большим количеством сахара, потому что в этом возрасте они часто сталкиваются с преддиабетическим состоянием, инсулинорезистентностью или диабетом.

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