Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Никто из членов экипажа разбившегося в Казахстане самолета не выжил

МЧС Азербайджана: пятеро членов экипажа разбившегося в Актау самолета погибли

Никто из членов экипажа самолета Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), потерпевшего крушение в казахстанском Актау, не выжил. Об этом сообщает портал Orda.kz со ссылкой на МЧС Азербайджана.

По данным ведомства, на борту самолета было пять членов экипажа. Все они погибли, уточнили в МЧС.

Самолет потерпел крушение утром 25 декабря. Он летел из столицы Азербайджана Баку в Грозный. Перед падением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения лайнера возник пожар. Туда направили 52 человека личного состава и 11 единиц техники ведомства.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. По предварительной информации, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан».

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета. В ведомстве заявили, что на борту упавшего воздушного судна находились российские граждане.

Ранее Алиев дал указание расследовать причины крушения самолета в Казахстане.

Все новости на тему:
Крушение самолета в Казахстане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами