Никто из членов экипажа разбившегося в Казахстане самолета не выжил

Никто из членов экипажа самолета Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), потерпевшего крушение в казахстанском Актау, не выжил. Об этом сообщает портал Orda.kz со ссылкой на МЧС Азербайджана.

По данным ведомства, на борту самолета было пять членов экипажа. Все они погибли, уточнили в МЧС.

Самолет потерпел крушение утром 25 декабря. Он летел из столицы Азербайджана Баку в Грозный. Перед падением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения лайнера возник пожар. Туда направили 52 человека личного состава и 11 единиц техники ведомства.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. По предварительной информации, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан».

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета. В ведомстве заявили, что на борту упавшего воздушного судна находились российские граждане.

Ранее Алиев дал указание расследовать причины крушения самолета в Казахстане.