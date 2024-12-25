Алиев дал указание расследовать причины крушения самолета в Казахстане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял ситуацию с крушением пассажирского самолета AZAL в казахстанском Актау под свой личный контроль. Об этом сообщает в заявлении пресс-службы азербайджанского лидера, передает РИА Новости.

Он дал указание расследовать причины катастрофы лайнера.

«Ильхаму Алиеву во время нахождения в воздушном пространстве России, было доложено об авиакатастрофе. Находясь в самолете, глава государства дал поручения соответствующим госструктурам по расследованию причин катастрофы и принятию незамедлительных мер», — отмечается в заявлении.

Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения лайнера возник пожар. Туда направили 52 человека личного состава и 11 единиц техники ведомства.

По данным азербайджанского информагентства APA, на борту самолета находились 69 пассажиров и пять членов экипажа. По предварительной информации, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан».

Ранее азербайджанскую делегацию направили в Казахстан из-за ЧП с самолетом.