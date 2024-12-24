Психолог рассказала, как загадывать новогодние желания

Новогодние желания должны быть реалистичными и хорошо сформулированными, чтобы они сбылись. Об этом «Москве 24» рассказала психолог Дарья Яушева.

«Для этого подойдут SMART-формулировки, часто используемые бизнесменами. То есть желание должно быть конкретным, измеримым, достижимым, актуальным и ограниченным по времени. Мозг лучше реагирует на конкретику. И вместо «хочу быть счастливее» лучше формулировать конкретно, в какой сфере, что именно принесет счастье», — пояснила эксперт.

Она рекомендует прописать желания в письме будущему себе или от будущего себя к себе настоящему. В нем эксперт советует прописать свои чувства и ощущения, которые возникнут после воплощения мечты в жизнь. При этом Яушева напомнила, что без действий новогодние желания не сбудутся, поэтому важно делать хотя бы небольшие шаги для их реализации.

Мотивационный тренер Олеся Валиуллова до этого говорила, что новогодние желания лучше прописывать на бумаге, начать делать это можно уже сейчас. По ее словам, желание важно правильно сформировать — оно должно быть конкретным и подробным, а также приносить положительные эмоции. Так, например, если хочется купить автомобиль, нужно прописать его цвет, марку и объем двигателя.

Ранее россияне рассказали, какие желания они загадают под Новый год.