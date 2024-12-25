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В Петербурге девушки срубили елку в местном парке и установили ее дома

Фонтанка: в Петербурге задержали девушек, срубивших елку в городском парке
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Depositphotos

В Петербурге двоих девушек подозревают в краже елки из парка. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Выборгском районе города, в парке Сосновка. Как рассказала очевидица, она заметила, как неизвестные срубили молодое дерево и вместе с ним направились к машине.

Дома девушки нарядили елку, но вскоре их задержали. По данным издания, подозреваемые оказались 21-летней уроженкой Новосибирска и 27-летней петербурженкой.

Россиянки дали признательные показания. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также проводится проверка, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого в Петербурге двое мужчин и женщина унесли елку и коробку с украшениями для нее из подъезда одного из домов города. После произошедшего жильцы, которые не успели нарядить дерево, не стали обращаться в полицию. Известно, что подобное уже происходило.

Ранее омич украл елку в соседнем дворе и принес домой в качестве подарка возлюбленной.

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