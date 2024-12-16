Неизвестные похитили елку и коробку новогодних игрушек из подъезда в Петербурге

В Петербурге неизвестные украли из подъезда многоквартирного дома елку и коробку с новогодними игрушками. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в подъезде одного из домов на Архивной улице. Двое мужчин и женщина похитили елку и находившуюся там же большую коробку новогодних игрушек — жильцы не успели украсить дерево. Злоумышленники вместе с украденным спустились на лифте и скрылись на такси.

Никто из жильцов пока что не обращался в полицию по факту произошедшего. Отмечается, что подобная кража происходит не впервые.

До этого неизвестный снял игрушки с городской елки в Нижневартовске и выбросил их в мусорный контейнер. После этого он скрылся с места происшествия.

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