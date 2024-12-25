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Суд смягчил приговор Беркович и Петрийчук

Суд на несколько месяцев сократил сроки заключения Беркович и Петрийчук
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Илья Питалев/РИА Новости

Апелляционный военный суд на несколько месяцев сократил сроки заключения режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

«Окончательно назначить Беркович наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 7 месяцев, Петрийчук – 5 лет 10 месяцев», — огласил судья.

8 июля 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Беркович и Петрийчук к шести годам лишения свободы. Судья посчитал, что в их пьесе «Финист ясный сокол» присутствуют элементы пропаганды терроризма.

С самого начала процесса девушки отвергали предъявленные им обвинения. Спектакль «Финист Ясный Сокол» рассказывает о женщинах, с которыми через социальные сети связываются последователи радикального ислама.

В середине ноября Беркович сообщила о приостановке деятельности своего театрального проекта «Дочери СОСО».

По словам Беркович, в декабре должна состояться премьера пластического спектакля Анны Закусовой и Ольги Шайдуллиной «Коридор Барто», где сама Беркович числится «автором идеи», однако, по ее мнению, от привнесенного ей материала в постановке ничего не осталось.

Ранее на военного эксперта Артамонова завели административное дело за высказывание об украинцах.

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