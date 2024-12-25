В Уральске сформирован кризисный штаб после крушения самолета в Актау

Генконсульство РФ в Уральске открыло штаб после крушения самолета в Актау

Генконсульство России в Уральске сформировало кризисный штаб после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» в аэропорту Актау. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на место крушения оперативно направляются сотрудники диппредставительства, чтобы наладить взаимодействие с местными властями и родственниками пострадавших.

«Генеральное консульство России в Уральске сформировало кризисный штаб в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний», выполнявшего рейс Баку — Грозный», — говорится в сообщении.

До этого заслуженный летчик-испытатель СССР, авиаэксперт Виктор Заболотский рассказал, что возможной причиной крушения самолета в Актау может быть отказ управления.

Утром 25 декабря пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» упал в аэропорту казахстанского Актау, после чего вспыхнул пожар. Перед крушением экипаж запрашивал экстренную посадку. По данным МЧС, 27 выживших доставили в больницу, среди них трое детей. Всего на борту самолета находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. По факту крушения самолета в Казахстане возбудили уголовное дело.

Авиаэксперт ранее назвал еще одну возможную причину крушения самолета в Казахстане.