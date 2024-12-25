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Авиаэксперт назвал возможную причину крушения самолета в Казахстане

Авиаэксперт Смирнов: чайки могли спровоцировать крушение самолета в Актау

Крушение пассажирского самолета в Актау могло произойти из-за столкновения со стаей птиц. Об этом в беседе с RT рассказал председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

По его словам, это могли быть чайки.

«Попадание птиц вполне могло быть причиной. Полет производился над водным пространством, где много чаек, вполне возможно попадание одиночной или стаи чаек. Комиссия приступила к работе, скоро все выяснится», — сказал Смирнов.

Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», следовавший из Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау 25 декабря. На месте крушения возник пожар. По данным Mash, на борту могли находиться 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть граждан Казахстана и три гражданина Киргизии.

Минздрав Казахстана сообщил о минимум шести выживших — они находятся в крайне тяжелом состоянии. В авиакомпании назвали возможной причиной крушения столкновение со стаей птиц. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.

Ранее сообщалось, что 27 человек доставлены в больницу после крушения самолета в Актау.

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