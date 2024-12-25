На Украине стали заранее отключать свет

Превентивные отключения света были введены на Украине на фоне взрывов в Харькове

Превентивные отключения света были введены на Украине на фоне взрывов в Харькове. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на «Укрэнерго».

«В связи с масштабной ракетной атакой применены мероприятия по ограничению потребления. Графики отключений в вашем регионе – узнавайте на сайте и официальных страницах вашего облэнерго», — заявили в «Укрэнерго».

Взрывы на Украине звучали не только в Харькове, но также в Днепропетровске, Киеве и других крупных городах.

Также в городе Кривой Рог Днепропетровской области произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине призвали жителей Херсона к эвакуации.