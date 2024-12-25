Выжившие пассажиры рассказали подробности о крушении самолета в Актау

Пассажиры рейса Баку – Грозный сообщили, что на борту взорвался кислородный баллон

Выжившие пассажиры летевшего в Грозный самолета рассказали, что на борту лайнера взорвался кислородный баллон, люди начали терять сознание. Их слова приводит ORDA.

По словам очевидцев, в двигатель самолета попала птица, после чего на борту взорвался кислородный баллон.

Также издание сообщило, что жителям Актау стали приходить сообщения от центра крови с просьбой стать донором для пострадавших.

Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения лайнера возник пожар. Туда направили 52 человека личного состава и 11 единиц техники ведомства.

По данным азербайджанского информагентства APA, на борту самолета находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. Согласно информации Mash, на борту могли быть 16 граждан России. В Azerbaijan Airlines назвали возможной причиной крушения столкновение со стаей птиц. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Baza опубликовал список с именами 67 пассажиров разбившегося в Актау самолета.