Более 20 человек доставили в больницы после крушения самолета в Актау

МЧС Казахстана: 25 человек госпитализированы после крушения самолета в Актау

25 человек доставлены в больницы после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» в аэропорту Актау, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб МЧС Казахстана.

«Двадцать пять людей доставили в областную больницу», — сообщили в ведомстве.

Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения лайнера возник пожар. Туда направили 52 человека личного состава и 11 единиц техники ведомства.

По данным азербайджанского информагентства APA, на борту самолета находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. По предварительной информации, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан».

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с исчезновением Ан-2 в Камчатском крае.