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В России ответили, из-за чего происходят отравления в школьных столовых

Специалист Ковалев: отправления в столовых происходят из-за нарушений логистики
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Павел Лисицын/РИА Новости

Случаи отравления в школьных столовых чаще всего связаны с нарушением санитарных норм, неправильной логистикой и человеческим фактором. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор ООО «Виво Маркет» Роман Ковалев.

По его словам, такие проблемы могут возникнуть из-за неправильного хранения скоропортящихся продуктов или недостаточного контроля персонала на этапе приготовления блюд. Кроме того, повара могут нарушать правила гигиены. При этом эксперт уточнил, что многие риски удается минимизировать с помощью современных технологий. Так, например, системы управления складом могут следить за сроком годности продуктов.

«Еще используются «умные» холодильные камеры, которые поддерживают нужные условия хранения, температуру, влажность и так далее. На комбинатах питания используется так называемая интеллектуальная аналитика, то есть видеокамеры следят за соблюдением санитарных требований, таких как наличие спецодежды у сотрудников. Так же работает единая холодовая цепочка с полной диспетчеризацией по всему пути следования продукта — от комбината до столовой», — добавил Ковалев.

В октябре сообщалось, что в столовой спортивной школы в Якутии, где отравились воспитанники, выявили золотистый стафилококк. В пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора уточнили, что стафилококки также выявлены в пробах от персонала пищеблока, в готовых блюдах, в смывах с окружающей среды.

Ранее сотрудники школьной столовой устроили пляски с мясом и попали на видео.

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