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Сотрудники школьной столовой устроили пляски с мясом и попали на видео

Роспотребнадзор проверит школу в Шушенском, где сотрудники танцевали с мясом

Сотрудники школьной столовой в поселке Шушенское Красноярского края устроили пляски с мясом и попали под проверку Роспотребнадзора. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

На опубликованных кадрах можно увидеть улыбающихся женщин, которые танцуют с мясом для готовки. Одна из них играет на нем как на гитаре.

«Не надо быть специалистом, чтобы разглядеть в этом ролике грубые нарушения санитарных норм и требований. Мы уже их насчитали не менее пяти», — заявил в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что информация о случившемся стала поводом для проверки ведомства, а нарушителей техники безопасности привлекут к ответственности.

19 ноября в одной из школ Свердловского района Красноярска более 20 детей отравились после обеда в столовой. По данным Роспотребнадзора, сотрудники пищеблока являлись носителями золотистого стафилококка и не соблюдали санитарные требования при приготовлении блюд.

Ранее сообщалось о массовом отравлении посетителей ресторана в Санкт-Петербурге.

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