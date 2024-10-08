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В столовой школы в Якутии нашли золотистый стафилококк

В Якутии в столовой школы, где отравились дети, нашли золотистый стафилококк

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Shutterstock

В столовой спортивной школы в Якутии, где отравились воспитанники, выявили золотистый стафилококк. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

«По результатам лабораторных исследований от 08.10.2024 г. в пробах биоматериала заболевших детей выявлен золотистый стафилококк. Стафилококки также выявлены в пробах от персонала пищеблока, в готовых блюдах, в смывах с окружающей среды», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, что 4 октября в Харанской спортивной СОШ в Мегино-Кангаласском районе региона произошло массовое отравление. За медицинской помощью обратились 30 несовершеннолетних. Все из них употребляли пищу в столовой учреждения.

В управлении отметили, что в связи с выявленными нарушениями работа пищеблока образовательного учреждения остановлена, а дети переведены на дистанционную форму обучения. Персонал организации отстранен от работы на время прохождения лечения.

Ранее СК Крыма возбудил дело из-за отравления заказными суши в Керчи.

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