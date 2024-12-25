Сергей Меняйло приехал в ТЦ «Алания Молл», где произошел взрыв

Глава Северной Осетии прибыл на место ЧП во Владикавказе

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло прибыл на место ЧП во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл», где произошел взрыв. Об этом губернатор пишет в своем Telegram-канале.

«Выехал в район торгового центра «Алания Молл», где произошло возгорание. На месте развернут оперативный штаб, работают правоохранители и спасательные службы. Сейчас мы выясняем обстоятельства происшедшего. Буду держать в курсе», — пишет Меняйло.

До этого Сергей Меняйло подтвердил данные о пострадавших в результате взрыва в торговом центре «Алания Молл».

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что, по предварительным данным, причиной ЧП в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе мог стать взрыв газового баллона на фудкорте.

По словам очевидцев, на четвертом этаже здания произошел пожар, выбило окна. Огонь охватил 800 квадратных метров. Все экстренные службы города прибыли на место происшествия.

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