Глава Северной Осетии уточнил данные о пострадавших в ТЦ «Алания Молл»

Губернатор Меняйло подтвердил, что при взрыве в ТЦ во Владикавказе погиб человек

При взрыве в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе погибла женщина, еще несколькок человек пострадали. Об этом в Telegram-канале пишет губернатор Северной Осетии — Алании Сергей Меняйло.

«Информация по пострадавшим: погибла одна женщина. Она во время происшествия находилась внутри. Состояние еще одного пострадавшего уточняется. Его забрали медики», — пишет Меняйло.

Губернатор добавил, что место происшествия было оцеплено, на месте работают спасатели и следователи.

До этого ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что, по предварительным данным, причиной ЧП в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе мог стать взрыв газового баллона на фудкорте.

По словам очевидцев, на четвертом этаже здания произошел пожар, выбило окна. Огонь охватил 800 квадратных метров. Все экстренные службы города прибыли на место происшествия.

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