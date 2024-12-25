Врач рассказала о пользе какао с маршмеллоу для здоровья

Какао с маршмеллоу может принести пользу для здоровья, в том числе сердечно-сосудистой системы. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она уточнила, что в какао-бобах содержатся магний, антиоксиданты и полифенолы, которые оказывают положительное воздействие на сердце и сосуды, а также защищают от старения.

«Также были исследования, что какао поддерживает когнитивные функции мозга и защищает его от разрушения. <...> Какао стимулирует синтез гормонов удовольствия, так же как и шоколад. Напиток работает как антидепрессант и благодаря теобромину оказывает успокаивающее действие», — добавила Соломатина.

При этом врач рекомендует выбирать только натуральный напиток из какао-бобов, в котором не будет красителей и ароматизаторов. По ее словам, маршмеллоу может стать хорошим украшением напитка и может поднять настроение.

Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский до этого говорил, что утверждения о том, что какао содержит большое количество меланина и антиоксидантов, не соответствуют действительности. Этих элементов в напитке крайне мало. Однако в нем содержатся другие полезные вещества, подчеркнул он.

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