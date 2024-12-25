На территории Ингушетии произошел взрыв

Baza: очевидцы сообщили о взрыве в районе города Малгобек в Ингушетии

Взрыв произошел на территории Республики Ингушетия. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.

«На место [происшествия] выехали оперативные службы», — говорится в публикации.

По предварительным данным, в районе города Малгобек упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Однако никакой официальной информации о случившемся пока не поступало.

Утром 25 декабря пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что в течение ночи в регионах страны были уничтожены 59 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего беспилотников — 26 — сбили в воздушном пространстве Белгородской области.

В Воронежской области, в свою очередь, ликвидировали 23 украинских БПЛА. Еще один летательный аппарат перехватили над акваторией Азовского моря. А в Брянской, Тамбовской и Курской областях нейтрализовали по три дрона.

Позже губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что из-за падения обломков БПЛА на землю в регионе была повреждена одна из линий электропередачи. При этом никто из местных жителей не пострадал.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали объект социальной инфраструктуры и предприятие в Белгородской области.