Губернатор Гусев рассказал об обстановке в Воронежской области после атаки БПЛА

В одном из районов Воронежской области в результате падения обломков сбитых украинских беспилотников повреждена линия электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, за ночь дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в пригороде Воронежа и двух районах области были выявлены и уничтожены более 20 украинских БПЛА.

По предварительным данным, пострадавших нет. Помимо ЛЭП, в одном из районов региона повреждена кровля частного дома. Кроме того, в садовом некоммерческом товариществе в пригороде Воронежа незначительно повреждено несколько домов и построек: они посечены осколками.

Режим опасности атаки беспилотников в Воронежской области сохраняется, добавил Гусев.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 25 декабря силы ПВО сбили 23 беспилотника над Воронежской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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