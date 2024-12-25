В России за ночь сбили 59 беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 25 декабря уничтожили 59 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, военные сбили 26 дронов над Белгородской областью, 23 — над Воронежской областью, по три БПЛА — над Курской, Брянской и Тамбовской областями, один — над акваторией Азовского моря.

Как сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз, после попытки атаки дрона в регионе обошлось без пострадавших и разрушений. На месте происшествия была организована работа экстренных и оперативных служб.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Западе оценили последствия ударов ВСУ по городам России.