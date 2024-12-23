Россияне рассказали, что хотели бы попросить у Деда Мороза

Более трети населения страны, если бы писали письмо Деду Морозу, попросили бы победу России в спецоперации. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС.

«Если бы россияне в этом году писали письмо Деду Морозу, то чаще всего ему бы встретилась одна просьба - окончание специальной военной операции нашей победой и восстановление мира», — говорится в исследовании.

По данным ВЦИОМ, желание окончания СВО объединяет 31% женщин и 42% мужчин. По данный опроса, данное желание заметно обходит все остальные новогодние просьбы. В исследовании указано, что 12% опрошенных попросили бы здоровья для себя и родственников, а также исполнения персональных желаний, среди которых новый телефон, автомобиль или квартиру.

Кроме того, 7% респондентов попросили бы за «всю страну» стабильности, экономического роста, а также снижения ключевой ставки. Отмечается, что большинство россиян загадывают желание в новогоднюю ночь, но верят в его исполнение лишь 47% опрошенных, и ровно столько же в него верят (47%).

До этого сообщалось, что почти треть (28%) российских студентов хотели бы попросить у Деда Мороза семейного счастья, а 24% и 19% — удачи в учебе и материального благополучия соответственно.

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