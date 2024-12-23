Россияне стали чаще покупать готовую еду на новогодний стол из-за нехватки времени

Каждый третий россиянин будет покупать готовые блюда к новогоднему столу

Более трети — 36% — россиян планируют поставить на новогодний стол готовые салаты и закуски из магазинов. При этом 47% будут готовить сами, а 17% предпочтут ужин дома походу в ресторан. Это показало исследование гипермаркета «ОКЕЙ», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Главной причиной отказа от самостоятельной подготовки новогоднего стола стало отсутствие времени — так ответили 68% опрошенных. Еще 18% респондентов считают покупку готовых блюд избавлением от стресса при планировании и приготовлении праздничного стола. Для 6% опрошенных важно, чтобы продуктов хватило ровно на праздник и не было переплат за лишние продукты, а 3% признались, что не уверены в своих кулинарных навыках. 1% не планируют накрывать праздничный стол, ограничившись бокалом шампанского.

Среди тех, кто выбирает готовку дома, 53% делают это, следуя семейным традициям. Еще 21% получают удовольствие от процесса готовки.

Абсолютным фаворитом новогоднего стола остается салат оливье — он присутствует в меню 73% россиян. На втором месте по популярности — селедка под шубой, которую поставят на стол 21% респондентов. Также россияне всегда покупают мандарины, колбасные и сырные нарезки, холодец.

На горячее большинство (49%) предпочитают блюда из птицы. 88% респондентов запекают цыпленка, утку готовят 9%, гуся планируют приготовить 3% опрошенных. Мясо окажется на новогоднем столе у 32% россиян. Свинину приготовят 71% опрошенных, 27% выбирают говядину. Рыбу выбрали 8% участников опроса, а вегетарианский стол планируют накрыть 2%. В этом году большой большой популярностью пользуется пряная свиная рулька.

На десерт планируют есть торты и пирожные. На заказ делать торт будут 19% опрошенных. Печь самостоятельно — 13%. Остальные планируют купить проверенный торт в магазине. Самые популярные торты — творожные, их в новогоднюю ночь на стол поставят 72% россиян. Среди пирожных лидируют профитроли — ими подсластят праздник 36%.

Основная масса опрошенных планирует потратить на новогодний стол до 20 тысяч рублей. Деликатесы, такие как колбасы, сыры и морепродукты, станут главной статьей расходов — так ответили 61% респондентов. На втором месте по затратам оказался алкоголь, а на третьем — фрукты и овощи.

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