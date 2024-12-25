Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне рассказали, каким был для них 2024 год

«КП»: 44% россиян назвали 2024 год самым обыкновенным
close
Shutterstock

Почти половина (44%) россиян признались, что 2024 год стал для них самым обыкновенным и ничем не примечательным. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 5,9 тыс. человек.

По их словам, за год в их жизни не произошло никаких важных событий. Еще 33% опрошенных ответили, что 2024-й стал для них неудачным и тяжелым. Некоторые из них потеряли близких, другие — столкнулись со сложностями на работе или в быту. 20% назвали уходящий год удачным и очень счастливым.

«Нам в этом году удалось осуществить многое из задуманного, даже больше, чем мы рассчитывали. Не все было легко, но 2024 год оказался самым успешным за все годы нашей совместной с мужем жизни», — поделилась участница опроса.

Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое». Они уточнили, что за год произошло много и хорошего, и плохого.

Другой опрос kp.ru до этого показал, что пятая часть (18%) россиян пообещала себе начать копить деньги в новом 2025 году. Они признались, что часто совершают необдуманные и ненужные покупки, однако в следующем году хотят тщательнее подходить к планированию бюджета. 14% опрошенных дали себе обещание не откладывать дела на потом и стать более собранными и организованными.

Ранее психолог рассказала, как загадывать новогодние желания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами