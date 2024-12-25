Россияне рассказали, каким был для них 2024 год

Почти половина (44%) россиян признались, что 2024 год стал для них самым обыкновенным и ничем не примечательным. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 5,9 тыс. человек.

По их словам, за год в их жизни не произошло никаких важных событий. Еще 33% опрошенных ответили, что 2024-й стал для них неудачным и тяжелым. Некоторые из них потеряли близких, другие — столкнулись со сложностями на работе или в быту. 20% назвали уходящий год удачным и очень счастливым.

«Нам в этом году удалось осуществить многое из задуманного, даже больше, чем мы рассчитывали. Не все было легко, но 2024 год оказался самым успешным за все годы нашей совместной с мужем жизни», — поделилась участница опроса.

Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое». Они уточнили, что за год произошло много и хорошего, и плохого.

Другой опрос kp.ru до этого показал, что пятая часть (18%) россиян пообещала себе начать копить деньги в новом 2025 году. Они признались, что часто совершают необдуманные и ненужные покупки, однако в следующем году хотят тщательнее подходить к планированию бюджета. 14% опрошенных дали себе обещание не откладывать дела на потом и стать более собранными и организованными.

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