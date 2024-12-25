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В Московской области задержали подозреваемых в подготовке теракта

Задержаны семь подозреваемых в подготовке теракта против главы предприятия ОПК
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Московской области задержаны семь человек, которые готовили теракт — покушение на жизнь одного из руководителей ведущего военного конструкторского бюро машиностроения. Об этом в Telegram-канале сообщает Следственный комитет России.

«В социальных сетях [организаторы] подыскали жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей, готовых совершить преступления за денежное вознаграждение в размере не менее 1 млн рублей. Подысканные фигуранты заложили самодельное взрывное устройство под автомобиль потерпевшего, которое должно было сдетонировать при движении», — сообщили в СК.

Предотвратить теракт сумели оперативники ФСБ России, которые задержали злоумышленников в момент закладки взрывного устройства. Из семи подозреваемых, задержанных ФСБ, трое россиян являются несовершеннолетними.

До этого в Иркутской области арестовали двух сторонников экстремистской организации.

Ранее стало известно, сколько терактов предотвратили в России за год.

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