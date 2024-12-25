На Украине повреждены энергетические объекты

Объекты энергетики Украины получили повреждения в результате российских ударов. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он заверил, что оператор системы передачи предпринимает необходимые меры для ограничения потребления в целях минимизации негативных последствий для энергосистемы.

Как только ситуация позволит, энергетики уточнят, что повреждено, добавил Галущенко.

Издание «Страна.ua» сообщило, что российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. По всей стране объявлена воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошли взрывы.