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В России призвали отказаться от Санта-Клауса и оленя Рудольфа на новогодних товарах

Депутат Ветров призвал отказаться от Санта-Клауса на новогодних товарах
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Shutterstock/FOTODOM

В России нужно создать рекомендации с указанием отдавать приоритет отечественным новогодним персонажам на праздничных товарах. С таким предложением выступил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга «Поселок Шушары», председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Он направил обращение на имя министра промышленности и торговли России Антона Алиханова, передает RT.

Так, вместо Санта-Клауса, оленя Рудольфа и других «представителей западного голливудского визуального мира» он рекомендует использовать российских Снегурочек, Дедов Морозов, снеговиков и других персонажей, чтобы сохранять и защищать отечественную культуру. Он напомнил, что в России хотят защищать и продвигать русский язык, культуру и традиции.

«Однако в предновогодние и рождественские дни мы сталкиваемся с огромным количеством всевозможных торговых атрибутов и предметов, изображающих Санта-Клауса, американских рождественских оленей, с надписями Christmas, Happy New Year и так далее», — отметил Ветров.

В начале декабря основатель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин предложил признать Санта-Клауса иноагентом, потому что он якобы заменяет образ Деда Мороза.

Ранее сообщалось, что Санта-Клаус закончил облет территории России.

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