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В России предложили признать Санта-Клауса иноагентом из-за традиционных ценностей

Общественник Бородин предложил Генпрокуратуре признать иноагентом Санта-Клауса

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Global Look Press

Генпрокуратуру России призвали признать Санта-Клауса иноагентом, потому что он якобы заменяет образ Деда Мороза. Такое обращение в ведомство направил основатель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин, пишет Telegram-канал SHOT.

В его обращении говорится, что бренд «Санта-Клаус» популярен в недружественных России странах и его используют многие иностранные компании, в том числе Father Christmas Ltd, которой принадлежат товарные знаки Santa Claus, Father Christmas и Cyber Santa.

По словам Бородина, стоимость торговой марки оценивают в $1,6 трлн. Высока вероятность, утверждает он, что иностранные компании «могут финансировать образ Санты в России», чтобы «разрушить традиционные российские ценности».

Комментируя инициативу главы ФПБК, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что образ Санта-Клауса — это воплощение святого Николая, поэтому его запрет не подходит под определение традиционных ценностей.

Ранее Бородин предложил убрать Лию Ахеджакову из «Иронии судьбы».

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