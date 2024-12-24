В афганском Кабуле сломали стену вокруг американского посольства

Власти Кабула в ходе благоустройства столицы сломали стену вокруг посольства США. Об этом пишет Tolo news.

«В соответствии с планом реконструкции города, а также в связи с протестами местных жителей мэрия добралась и до посольства США, расположенного в важном районе города», — сообщает источник.

В публикации отмечается, что, построив этот забор, США «оккупировали» исторический район. Отмечается, что стена была разрушена для обеспечения благополучия местных жителей.

До этого сообщилось, что Афганистан надеется на разблокировку своих активов со стороны США в период правления победившего на выборах главы государства Дональда Трампа.

В результате в 2021 году, когда к власти в государстве пришли члены движения «Талибан» (организация запрещена в России), американское руководство заморозило большую часть активов страны. Блокировке подверглись резервы Центрального банка Афганистана, общий размер которых составляет $9 млрд.

Ранее в США обвинили Байдена в «хаотичном» выводе войск из Афганистана.