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В ОДКБ сделали заявление по Афганистану

Страны ОДКБ призвали освободить Афганистан от размещения военных объектов

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Андрей Соломонов/РИА Новости

Главы МИД стран ОДКБ призвали к сохранению территорий Афганистана свободными от размещения военных объектов третьих стран. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

Они также выразили обеспокоенность ситуацией в сфере безопасности на фоне террористической угрозы в Афганистане, отмечая, что террористические группировки, базирующиеся в стране, представляют серьезную угрозу безопасности стран – членов ОДКБ.

«Выступаем за продолжение усилий международного сообщества по предоставлению помощи афганскому народу, включая его освобождение от бремени односторонних санкций», — говорится в заявлении.

По итогам саммита ОДКБ в Астане 28 ноября лидеры стран-участниц приняли декларацию и подписали более десяти документов. Одним из ключевых документов стала Декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ, подготовленная с учетом изменений в международной военно-политической обстановке.

Ранее Шойгу заявил о желании сотрудничать с Афганистаном.

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