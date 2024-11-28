В ОДКБ сделали заявление по Афганистану

Главы МИД стран ОДКБ призвали к сохранению территорий Афганистана свободными от размещения военных объектов третьих стран. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

Они также выразили обеспокоенность ситуацией в сфере безопасности на фоне террористической угрозы в Афганистане, отмечая, что террористические группировки, базирующиеся в стране, представляют серьезную угрозу безопасности стран – членов ОДКБ.

«Выступаем за продолжение усилий международного сообщества по предоставлению помощи афганскому народу, включая его освобождение от бремени односторонних санкций», — говорится в заявлении.

По итогам саммита ОДКБ в Астане 28 ноября лидеры стран-участниц приняли декларацию и подписали более десяти документов. Одним из ключевых документов стала Декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ, подготовленная с учетом изменений в международной военно-политической обстановке.

Ранее Шойгу заявил о желании сотрудничать с Афганистаном.