Судебный процесс над бойцом ММА Ахьядовым пройдет в открытом режиме

ТАСС: суд над бойцом ММА Ахьядовым пройдет в открытом режиме

Судебный процесс над бойцом ММА Ламбердом Ахьядовым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), арестованным за нападение на инспектора МАДИ в парке «Зарядье», пройдет в открытом режиме. Об этом пишет ТАСС.

Заседание суда в среду, 25 декабря, будет открыто для публики и журналистов. Уголовное дело находится на рассмотрении 2-го Западного окружного военного суда, отметило агентство.

Ахьядову предъявлены обвинения за участие в теракте (ст. 205 УК РФ), покушение на жизнь полицейского (ст. 317 УК РФ), применение насилия в отношении сотрудника полиции (ст. 318 УК РФ) и участие в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 205.5 УК РФ).

Следствие выяснило, что фигурант присягнул террористической группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России) и был завербован в Турции. Ему грозит пожизненное заключение.

Накануне стало известно, что пенсионеру, забросавшему машину полицейских коктейлями Молотова на Арбате, может грозить пожизненный срок. Против мужчины возбуждено дело по статье «Террористический акт».

Ранее сообщалось, что нападение бойца ММА на инспектора МАДИ в Зарядье переквалифицировали в теракт.