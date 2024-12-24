Пенсионеру грозит от 10 лет за теракт на Арбате

Пенсионеру, забросавшему машину полицейских коктейлями Молотова на Арбате, грозит, возможно, пожизненный срок. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Издание уточнило, ссылаясь на источники, что против мужчины возбуждено возбуждено дело по статье «Террористический акт».

65-летний мужчина, одетый в служебную форму, кидает бутылку с горючей смесью в автомобиль. Как полагает источник SHOT, купить такую одежду для конспирации ему могли предложить мошенники.

В момент поджога мимо проезжал патрульный автомобиль полиции, поэтому нарушителя закона быстро задержали.

До этого появились кадры поджога полицейской машины возле ОВД «Арбат» в центре Москвы.

В последний месяц по всей стране участились подобные случаи. Несколько дней назад в центре Екатеринбурга, на улице Чапаева неизвестные забросали коктейлями Молотова полицейский автомобиль. Машина стояла на парковке возле автосервиса, где была на ремонте. В результате полностью сгорела ее передняя часть. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее молодой человек бросил коктейль Молотова в дверь военкомата в Санкт-Петербурге.