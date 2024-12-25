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Мэра Благовещенска оштрафовали за плохую уборку улиц от снега

Мэр Благовещенска заплатит 20 тысяч рублей за плохую уборку улиц от снега
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Администрация города Благовещенска

В Амурской области мэра Благовещенска Олега Имамеева оштрафовали за ненадлежащее содержание дорог в зимний период. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

«Сегодня, рассмотрев материалы дела, мировой судья согласился с позицией прокуратуры и назначил Олегу Имамееву штраф в размере 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, за несоблюдение требований по содержанию дорог на аналогичную сумму оштрафован заместитель мэра Благовещенска. Обоих привлекли к ответственности по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ, добавили в ведомстве.

В конце ноября комиссия по чрезвычайным ситуациям Благовещенска вводила режим ЧС в городе из-за снежной бури. Администрация призывала водителей Благовещенска с высокопроходимыми автомобилями помочь с доставкой продуктов и медикаментов маломобильным горожанам. Помимо этого, власти города переводили школьников на дистанционное обучение.

В ночь на 26 ноября в Благовещенске выпало почти три декадные нормы осадков. По данным властей, погода в городе побила рекорд 97-летней давности.

Ранее жители Благовещенска рассказали о последствиях «бури столетия».

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