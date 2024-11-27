«На дорогах токийский дрифт»: жители Благовещенска — о последствиях «бури столетия»

Жители Благовещенска самостоятельно убирают снег и помогают друг другу доставать машины из сугробов после сильного снегопада в городе, так как местные власти оказались не готовы к осадкам. Об этом «Газете.Ru» рассказал местный житель Эдуард.

«На улице, конечно, кошмар. Муниципалы были абсолютно не готовы к такому снегу. Не знаю причину, халатность или недальновидность, но результат один — улицы завалены снегом и «токийский дрифт» на дорогах. Но приятной неожиданностью было для меня поведение горожан: многие люди сами взялись за лопаты и начали справляться с выпавшими осадками, чистить не только подъезды, но и прилегающие к ним дорожки. Я бы сказал, несмотря ни на что, вели героическую, но заведомо проигранную оборону от нескончаемого снега. К каждому водителю, который начал буксовать из-за неубранного снега с остановок или парковки, в течение двух минут сбегались неравнодушные и общими силами вытаскивали несчастных из лап сугроба», — сказал он.

Эдуард отметил, что его машину за ночь тоже замело, а общественный транспорт ходил редко. Мужчина опоздал на работу на три часа, но получил похвалу от руководства — потому что все-таки пришел.

«До остановки как раз успел помочь подтолкнуть машину, но из-за этого опоздал на рейс. Я махал водителю автобуса, давал сигнал, чтоб он остановился, на что водитель помахал мне в ответ и поехал дальше. Простояв час на остановке, понял, что тут ловить нечего. Пришлось отгребать свою машину. Хорошо, что неподалеку был владелец фруктового ларька, который с радостью поделился лопатой. Я опоздал на работу на три часа, за что получил похвалу, что вообще пришел. Мой шеф также не дождался общественного транспорта и решил добираться пешком, расхваливал профессиональность наших дворников университетов и колледжей, и особенно отмечал чистоту у дома ФСБ», — заключил он.

Другая жительница Благовещенска, Оксана, рассказала, что горожане сами толкали автобусы на остановках. По ее словам, из-за снегопада в магазинах больше не осталось лопат и снегоуборочных материалов.

«Снег продолжает идти, на каждой остановке к обеду люди толкали автобусы, техника выехала, водители кричали про лысые колеса и застряли. Люди откапывали дворы и машины. Продают тросы, реклама и прочее, в магазинах нет лопат и снегоуборочного материала в продаже, все, что было, разобрали», — отметила она.

Еще одна жительница города пожаловалась, что из-за непогоды в Благовещенске подняли цены на такси, а на дорогах много аварий.

«Четыре часа чистили и сейчас чистим. На работу добирались пешком. Такси подняли цены, в среднем от полутора тысяч рублей до четырех тысяч рублей, это все зависит от района. Автобусы от слова совсем не ходили. На работе нормально, аварий много, дороги не чистят, хотя пишут, что чистят», — сказала она.

В ночь на 26 ноября в Благовещенске выпало почти три декадные нормы осадков. По данным властей, погода в городе побила рекорд 97-летней давности. Синоптики предупреждали, что снег все еще продолжает идти, поэтому эти цифры не окончательные.

27 ноября комиссия по чрезвычайным ситуациям Благовещенска ввела режим ЧС в городе из-за снежной бури. В связи с непогодой власти перевели школьников на дистанционное обучение. Также администрация призвала водителей помочь с доставкой продуктов и медикаментов маломобильным горожанам.

Ранее в Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности из-за снежного циклона.