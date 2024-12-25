Автоцистерна с нефтью опрокинулась в Якутии

В Якутии опрокинулась автоцистерна с нефтью

В Якутии вечером 24 декабря опрокинулась автоцистерна с нефтью. Об этом сообщает региональная служба спасения.

Событие произошло около 18:00 по местному времени, в 40 километрах от реки Лены. По данным службы, цистерна вместимостью восемь кубометров направлялась из Саныяхтаха в Малыкан Олекминского района.

На место происшествия была отправлена бригада из восьми сотрудников «Сахаэнерго» и четырех единиц техники, имея при себе 200 кг сорбента. Позже к ним присоединился топливозаправщик для откачки содержимого автоцистерны.

По словам водителя бензовоза, визуальных признаков утечки нефти не было.

Для эвакуации автоцистерны из Олекминска выехал вездеход, чтобы расчистить дорогу к месту происшествия. Оперативная группа «Сахаэнерго» находится в пути.

В октябре произошел похожий инцидент: на станции Зеленый бор Ярославского направления Московской железной дороги с рельсов сошли две цистерны с пропаном.

Ранее на МКАД водитель разбил о бензовоз другую машину при маневре и попал на видео.