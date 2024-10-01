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Недалеко от Москвы с рельсов сошли две цистерны с газом

Прокуратура: на станции Зеленый Бор МЖД опрокинулись две цистерны с пропаном

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Телеграм-канал Московская межрегиональная транспортная прокуратура

На станции Зеленый бор Ярославского направления Московской железной дороги произошла авария: с рельсов сошли две цистерны с пропаном. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, авария произошла 1 октября в 13 часов 50 минут. По неустановленным пока причинам две цистерны со сжатым газом сошли с рельсов и опрокинулись. Обошлось без утечек, ущерб окружающей среде не причинен.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, на место выезжал выехал Московско-Ярославский транспортный прокурор Андрей Широков.

Станция Зеленый Бор расположена к северу от Москвы недалеко от города Ивантеевка, расстояние до МКАД по прямой около 13 километров.

1 октября авария с участием трех автомобилей произошла на внешней стороне 62 км МКАД (в районе съезда №61) в Москве. Движение было затруднено, в районе ДТП образовался затор длиной два километра.

Ранее в Москве «Газель» протаранила автобус с пассажирами.

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