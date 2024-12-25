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Католики сегодня отмечают Рождество

25 декабря католики отмечают Рождество
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StanislavSukhin/Shutterstock/FOTODOM

Католики многих стран мира отмечают Рождество в среду. По случаю католического Рождества папа римский Франциск выступит с обращением «К городу и к миру» (Urbi et orbi) с балкона базилики Святого Петра в Ватикане в 12:00 по местному времени (14:00 мск).

В европейских городах проходят рождественские ярмарки и устанавливаются украшенные ели. В Страсбурге, называемом «столицей Рождества», на центральной площади установлена 31-метровая ель, а ярмарка под темой «Время удивляться» продлится до 27 декабря. Для экономии ресурсов в городе используются энергосберегающие лампочки.

В Германии во время праздников будут гореть около 21,79 миллиарда лампочек на гирляндах, что немного ниже рекорда прошлого года.

Вифлеем во второй раз ограничил празднования в знак солидарности с жертвами конфликтов в Газе. На главной площади не будет рождественской елки, а поток туристов резко сократился: заполняемость отелей упала с 80% до 3%.

Рождество в западной традиции — не только радость и подарки. Прежде всего это христианский праздник с глубокой духовной составляющей. Как его отмечают в католических странах Европы и остального мира, что такое вертеп и Адвент, и почему даты Рождества на совпадают у православных и католиков, разобралась «Газета.Ru».

Ранее в Сирии христиане вышли на протесты из-за сожжения рождественской ели.

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