Рождество у католиков в 2024 году: когда отмечается, традиции и история праздника Почему католики отмечают рождество в разные даты с православными

Рождество в западной традиции — не только радость и подарки. Прежде всего это христианский праздник с глубокой духовной составляющей. Как его отмечают в католических странах Европы и остального мира, что такое вертеп и Адвент, и почему даты Рождества на совпадают у православных и католиков, разобралась «Газета.Ru».

Когда католики отмечают Рождество

Рождество в ночь на 25 декабря отмечают католики, протестанты, а также православные церкви Греции, Румынии, Болгарии, Польши, Сирии и некоторых других стран, рассказала «Газете.Ru» эксперт по религии, доктор педагогических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Наталия Фоминых. Праздник всегда приходится на одно и то же число, так как он не зависит от лунного календаря.

В католических странах могут быть свои особенности: например, в Испании второй этап праздников начинается 6 января — в День трех королей (Эпифания). В большинстве стран, где сильна православная традиция, в том числе в России, Рождество встречают 7 января.

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Почему дата празднования у католиков и православных разная

В 1582 году папа Григорий XIII ввел новый календарь — григорианский, который исправил ошибки в расчете високосных лет. Это привело к расхождению с использовавшимся до этого юлианским календарем на 10 дней. С тех пор разница продолжает увеличиваться: каждый 128-й год добавляется еще один день. Сейчас юлианский календарь, по которому живут многие православные церкви, отстает от григорианского на 13 дней. А начиная с 2101 года, православные, придерживающиеся «старого стиля», будут отмечать Рождество на один день позже — 8 января.

Это — один из главных праздников католической церкви. Миллионы западных христиан вспоминают рождение Спасителя по григорианскому календарю. Виной в расхождении православного и католического празднования стали всего лишь разные календари. Наталия Фоминых эксперт по религии, доктор педагогических наук, профессор РЭУ имени Г.В.Плеханова

Россия долго не принимала григорианский календарь и жила в разных временных пространствах с остальным миром. Но в 1918 году, после большевистской революции, страна официально перешла на григорианский календарь, чтобы облегчить взаимодействие с другими странами. Церковь же продолжила использовать юлианский календарь и отмечать по нему все праздники.

Установление даты Рождества Идея празднования Рождества как дня рождения Иисуса Христа начала формироваться в христианской традиции в конце II — начале III века. Считается, что первое упоминание о Рождестве 25 декабря связано с именем Климента Александрийского, эта дата встречается в его письменах.



В первой половине IV века при папе Юлии произошло важное событие в истории христианства: официально закрепили дату Рождества Христова — 25 декабря.



Выбор, возможно, был обусловлен стремлением христиан адаптировать календарь с учетом существовавших на тот момент языческих праздников. На 25 декабря приходился римский праздник Непобедимого Солнца (Sol Invictus), который встречали сразу после зимнего солнцестояния. Он символизировал обновление и приход света.



Символы Рождества у католиков

Символы Рождества у католиков — это не просто праздничные украшения, а глубоко значимые элементы, которые несут сакральный смысл и передают дух праздника.

Рождественская звезда. Рождественская звезда символизирует Вифлеемскую звезду, которая, согласно Евангелию, привела волхвов к месту рождения Иисуса. Это символ света и надежды, а также исполнения пророчества о пришествии Мессии. Звезду часто устанавливают на верхушку рождественской елки.

Легенда о Вифлеемской звезде Согласно этой истории, в ночь рождения Иисуса на небе зажглась яркая звезда, которую назвали Вифлеемской. Она сияла так ярко, что привлекла внимание мудрецов, или волхвов, с Востока — людей, обладавших духовными и астрономическими знаниями. Они восприняли появление звезды как знак рождения великого царя и решили отправиться в путь, чтобы найти новорожденного.



Звезда вела их, указывая направление. Но в какой-то момент она остановилась над местом, где находился Иисус — в Вифлееме, в хлеву, где Мария и Иосиф нашли убежище. Волхвы пришли туда, увидели младенца Иисуса и принесли ему свои дары: золото, ладан и смирну. Каждый из этих даров имел особое значение: золото означало царское достоинство, ладан — священническую роль, а смирна использовалась для бальзамирования и указывала на будущее страдание и жертву Иисуса.



Рождественский вертеп. Вертеп — это воссозданная с помощью фигурок и декоративных элементов сцена, изображающая рождение Иисуса в Вифлееме в окружении Марии, Иосифа, ангелов, пастухов и волхвов. Это важный символ Рождества, который подчеркивает святость момента появления Спасителя на свет. В Европе и США на Рождество вертепы можно увидеть как в церквях, так и в домах, на площадях и в витринах магазинов.

Рождественская елка. Рождественскую елку можно назвать одним из наиболее известных символов праздника. Ее принято украшать гирляндами, игрушками и звездами. Вечнозеленое дерево символизирует вечную жизнь, а также служит символом света, который Христос принес в мир.

Омела. Это вечнозеленый кустарник, который традиционно украшает дома перед Рождеством. Его ветки часто использую для рождественских венков, а также в интерьере для создания праздничного настроения. Особое место омела занимает в декоративных композициях, которые помещают над дверными проемами. Считается, что если под веточкой омелы оказались два человека, они должны поцеловаться на удачу.

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Венок Адвента. Это — круглый венок из веток, на котором закреплены четыре свечи, каждая из которых зажигается в одно из четырех воскресений Адвента, предшествующих Рождеству. Он символизирует ожидание прихода Христа, а его круглая форма указывает на вечность и бесконечность Божьей любви.

Что такое Адвент Адвент у католиков — это особый период ожидания и подготовки к Рождеству Христову, который начинается за четыре воскресенья до 25 декабря. Название происходит от латинского adventus, что означает «пришествие». В этом заложен двойной смысл: ожидание рождения Христа и его Второго Пришествия. Адвент длится от 22 до 28 дней в зависимости от года. Католики посвящают это время покаянию, молитве и размышлениям, стараясь очистить свои сердца и подготовиться к радости праздника.



На богослужениях в этот период используются фиолетовые облачения, символизирующие покаяние и надежду. Но в третье воскресенье Адвента, которое называется Gaudete (что значит «радуйтесь»), священники облачаются в розовый цвет, который напоминает о радости близкого Рождества. Адвент — это время для духовной подготовки к празднику, мыслей о вечных ценностях и укрепления своей веры.

Адвент-календарь. Это — календарь, который помогает отсчитывать дни до Рождества, начиная с 1 декабря. Они могут быть различных форм: от простых бумажных карточек с окошками до красиво украшенных деревянных или тканевых конструкций с маленькими ящичками или кармашками. В каждом окошке обычно ждет небольшой сюрприз: сладости, канцелярия, косметика, украшения.

Ангелы. Они символизируют радостное возвещение и благовестие, по Евангелию именно они сообщили пастухам о рождении Спасителя. Фигуры ангелов часто украшают рождественские елки, вертепы и праздничные декорации, символизируя небесное присутствие и духовную поддержку.

Свечи. Свечи олицетворяют свет, который Христос принес в мир, победив тьму и грех. Они также означают духовное очищение, веру и надежду. В период Адвента и на Рождество свечи ставят на окна и украшают ими рождественскую елку.

Колокольчики. Они ассоциируются с радостью и благовестием и служат неким приглашением к празднованию. Этот символ напоминает о радостном событии — рождении Спасителя. Звук колоколов во время праздничной Мессы и других рождественских мероприятий усиливает атмосферу праздника.

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Католические традиции на Рождество

Рождество в западном христианстве богато традициями, которые создают особую атмосферу праздника и подчеркивают его духовное значение. Празднование начинается с Адвента. Все эти дни католики проводят в духовной подготовке и очищении: они каются, молятся и исповедуются, чтобы достойно встретить рождение Спасителя и очистить свои души перед этим светлым праздником. Каждая воскресная служба в период Адвента посвящена определенной теме: ожиданию Пришествия Христа в конце времен, переходу от Старого Завета к Новому, служению Иоанна Крестителя, а также событиям, связанным с рождением Спасителя.

Сочельник, или канун Рождества, отмечается 24 декабря. В этот день католики завершают Адвент и проводят время в посте и молитве в кругу родственников. Согласно традиции, после появления на небе первой звезды пост завершается, а католики отправляются в храмы, где проходят праздничные торжественные богослужения. Во время ночной мессы звучат рождественские гимны и вспоминаются ветхозаветные пророчества, связанные с рождением Христа.

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«В православной церкви богослужение длится всю ночь — всенощная служба. В католической же проходит три Мессы: ночная, утренняя и дневная. Существует мнение, которое не подтверждается со стороны церкви и историков, что православные больше почитают праздник Пасхи, то есть воскрешение Христа, а не его рождение. А вот католики считают главным именно рождение, поэтому трепетнее относятся именно к Рождеству», — уточнила Наталья Фоминых.

Колядки — это рождественские песни, которые поют дети и взрослые, обходя дома соседей и близких. Они рассказывают о рождении Христа и несут с собой радость праздника. В обмен на эти добрые композиции, исполненные на пороге, колядующие получают сладости, фрукты, жареные каштаны или небольшие подарки.

Обмен подарками — неотъемлемая часть праздника, которая символизирует дары, принесенные волхвами младенцу Иисусу. Подарки обычно дарят в ночь на Рождество или утром 25 декабря. Также католики традиционно организовывают праздничный ужин, за которым собирается вся семья. Стол украшают традиционные блюда: индейка, рождественский пудинг, пироги и другие угощения, которые варьируются в зависимости от страны и местных обычаев. Некоторые пекут рождественский хлеб.

Для православных Рождество — церковный праздник, в то время как католики считают, что это самое важное семейное торжество. Они обязательно делают подарки, встречаются семьей, устраивают застолья. И, конечно же, ждут прихода Санта-Клауса. Можно сказать, что Рождество они отмечают так же, как православные Новый год. Наталия Фоминых эксперт по религии, доктор педагогических наук, профессор РЭУ имени Г.В.Плеханова

Особое внимание уделяется благотворительности и помощи нуждающимся. В период Рождества многие верующие участвуют в акциях помощи бедным, посещают больницы и дома престарелых, приносят подарки и заботятся о тех, кто нуждается в поддержке. Это подчеркивает дух милосердия и любви, присущий празднику.

Различия в праздновании у католиков и православных

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И в католичестве, и в православии суть Рождества — в праздновании рождения Иисуса Христа , Сына Божьего и Спасителя человечества. Праздник символизирует начало божественного воплощения — момент, когда Бог пришел в мир в облике смертного, чтобы искупить грехи людей и привести их к прощению.

Основное различие, как уже было отмечено, заключается в дате празднования, но существуют и другие аспекты. Литургические обряды католического и православного Рождества выглядят по-разному. В католической традиции Рождество начинается с ночной Мессы 24 декабря — Пастырской Мессы, символизирующей приход Спасителя в мир. В православных же церквях проводят Всенощное бдение 6 января, которое может длиться до самого утра.

Подготовительные периоды тоже разнятся. В православии подготовка к Рождеству включает строгий 40-дневный пост, который в 2024 году начался 28 ноября и завершится 6 января — в Сочельник, отметила религиовед. Он направлен на духовное очищение и воздержание от определенных продуктов. У католиков подготовка к Рождеству проходит в период Адвента — четырехнедельного ожидания праздника. В этот период пост не столь строг и носит преимущественно символический характер.

Различия видны и в культурных аспектах. Католики традиционно украшают елки, делают вертепы и обмениваются подарками 25 декабря. В странах с православной традицией особое значение несет праздничная трапеза в Сочельник, где на стол ставят особые блюда и соблюдают семейные традиции. Подарки обычно дарят накануне Рождества или 7 января.

«Язык отражает нашу ментальность, поэтому может отметить, что в русском языке мы поздравляем «С Новым годом и Рождеством». Некоторым кажется, что это всего лишь календарное упоминание: сначала Новый год, а затем Рождество. На самом деле, это не так. Ведь это — та традиция и та ментальность, которая у нас сложилась, что мы шире празднуем Новый год. В католических и европейских странах на первое место ставят Рождество: например, «Merry Christmas and happy New Year» (англ. Веселого Рождества и счастливого Нового года! — «Газета.Ru»», — уточнила эксперт по религии.

Католическое Рождество ассоциируется с радостью, празднованием и торжеством, которое подчеркивает рождение Спасителя и появление надежды для всего людского. Православное Рождество акцентирует внимание на духовном очищении, покаянии и углублении веры, что отражается в длительном посте и сосредоточенности на молитве.