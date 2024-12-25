Юрист рассказал, с какими аферами с недвижимостью могут столкнуться россияне в 2025 году

Россиянам, заключающим сделки с жилой недвижимостью в 2025 году, стоит остерегаться подделок документов, подставных собственников, неконтролируемого выпуска электронных подписей и фальшивых сайтов девелоперов. Об этом в интервью РИА Новости предупредил юрист Вадим Шабалин.

Мошенничество с поддельными документами остается распространенным. Жулики могут арендовать квартиру, подделать паспорт владельца и другие правоустанавливающие документы, чтобы продать чужую недвижимость. Особое внимание следует уделять проверке выписок из ЕГРН и подлинности доверенностей, так как часто используются не нотариальные, а фальшивые консульские документы. Доверенности умерших людей также могут использоваться в мошеннических схемах, хотя они недействительны. Проверить доверенность можно на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Часто мошенники действуют через подставных собственников или лженаследников, выдающих себя за наследников владельцев, у которых нет реальных преемников. Подставные лица могут представиться потенциальному покупателю, но после продажи настоящие владельцы неожиданно требуют вернуть квартиру, иногда в сговоре с мошенниками.

Важно внимательно проверять паспорта предполагаемых владельцев, особенно если они часто менялись или были недавно выданы. Особенно стоит насторожиться, если собственник пожилого возраста. Шабалин рекомендует запрашивать дополнительные документы, такие как медицинские карточки или заграничные паспорта, а также уточнять у соседей информацию о владельце квартиры.

18 декабря газета «Известия» писала, что основным способом мошенничества с недвижимостью в России стали схемы с договорами дарения.

Ранее в Воронеже мошенники убедили учительницу продать жилье.