В Воронеже мошенники убедили учительницу продать жилье

В Воронеже учительница продала квартиру и отдала аферистам 6,3 млн рублей

В Воронеже педагог отдала мошенникам более шести миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам самой 44-летней пострадавшей, с ней связался якобы замдиректора по воспитательной работе и попросил ответить на вопросы сотрудника ФСБ, который вскоре позвонит.

Мошенник, прикинувшийся силовиком, рассказал, что неизвестные оформляют на учительницу кредит, чтобы позже отправить деньги на финансирование недружественного государства.

Позже «работник Центробанка» предложил взять кредиты в банках, чтобы этого не смогли сделать неизвестные. Часть банков отказали ей в займах, но некоторые выдали деньги, которые она направила на «безопасные счета».

Затем «сотрудник ФСБ» заявил, что ее квартиру могут продать, поэтому пострадавшая продала жилье и отдала средства аферистам.

«Ущерб, причиненный потерпевшей, составил более 6 миллионов 380 тысяч рублей, включая денежные средства от продажи недвижимости», – поделились в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как и многие россияне, женщина стала жертвой мошенников. В документальном фильме «На крючке», доступном на платформе Okko, авторы раскрыли секреты их манипуляций и объяснили, как их распознать.

Ранее в Ставропольском крае женщина по заданию аферистов запустила фейерверк в отделении банка.